{"_id":"6ac2358f6c7f3e49000fdede","slug":"video-illegal-arms-factory-busted-in-nigohi-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: निगोही में अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर जिले में निगोही थाना पुलिस ने गांव मिलकिया में अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ कर दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने का सामान बरामद हुआ है। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार रात मुखबिर की सूचना पर खंडहर मकान में दबिश दी गई। पुलिस ने संतोष कुमार और अनिल सिंह को मौके से पकड़ा। तलाशी में चार तमंचे, एक देसी तमंचा, ड्रिल मशीन समेत अन्य उपकरण मिले। आरोपी कबाड़ी के सामान से पुर्जे बनाकर तीन से पांच हजार रुपये में बेचते थे।

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