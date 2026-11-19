Shahjahanpur News: भजन-कीर्तन करते नंगे पांव निकाली 14 किलोमीटर की परिक्रमा
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 19 Nov 2026 01:24 AM IST
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जलालाबाद। अक्षय नवमी के पर्व पर संकीर्तन मंडल की ओर से रविवार को भगवान परशुराम की जन्मस्थली की करीब 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की गई। इसमें महिला और पुरुष श्रद्धालु नंगे पांव भजन-कीर्तन करते हुए शामिल हुए।
परिक्रमा की शुरुआत नलवाली गली स्थित ठाकुरद्वारा से हुई। श्रद्धालुओं ने परशुराम मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद रामलीला मैदान, सुजावलपुर, बारहपत्थर, याकूबपुर, गुनारा और ढकियाइन होते हुए बरेली हाईवे से वापस ठाकुरद्वारा पहुंचकर यात्रा पूरी की। रास्ते में नरसिंह मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, मां रेणुका और गंगा मंदिर में भी पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालु ढोल-मंजीरे के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर भजन गाते हुए चल रहे थे। संवाद
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परिक्रमा की शुरुआत नलवाली गली स्थित ठाकुरद्वारा से हुई। श्रद्धालुओं ने परशुराम मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद रामलीला मैदान, सुजावलपुर, बारहपत्थर, याकूबपुर, गुनारा और ढकियाइन होते हुए बरेली हाईवे से वापस ठाकुरद्वारा पहुंचकर यात्रा पूरी की। रास्ते में नरसिंह मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, मां रेणुका और गंगा मंदिर में भी पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालु ढोल-मंजीरे के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर भजन गाते हुए चल रहे थे। संवाद
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