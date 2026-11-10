शाहजहांपुर में वारदात: पति ने गला घोंटकर पत्नी को मार डाला, बेटी की भी हत्या की कोशिश, हालत नाजुक
शाहजहांपुर के रोजा क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई है। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने 12 वर्षीय बेटी का गला दबा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
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शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में सोमवार देर रात घरेलू कलह और शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने 12 वर्षीय बेटी का भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। पिता की करतूत देखकर दूसरी 17 वर्षीय बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।
परिजनों के मुताबिक, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले कमलेश गुप्ता का सोमवार रात करीब एक बजे पत्नी सीमा (35) से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कमलेश ने तार से सीमा का गला घोंट दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने अपनी 12 वर्षीय बेटी नैंसी को दौड़ाकर बरामदे में पकड़ लिया और उसका भी गला दबा दिया। इससे वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी।
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पिता का आक्रामक रूप देखकर 17 वर्षीय कोमल ने भागकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने शोर मचाकर मदद मांगी। आवाज सुनकर प्रथम तल पर रहने वाले कमलेश के भाई राजीव और अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सीमा और नैंसी को जमीन पर अचेत पड़ा देखा और तत्काल पीआरवी को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सीमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि नैंसी की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया आवेश और शराब के नशे में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस घटना के संबंध में अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।