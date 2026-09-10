Shahjahanpur News: शहीद वीर अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

विज्ञापन

वक्ताओं ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने असाधारण वीरता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। स्मृति सभा में शायरों और कवियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं व शायरी के माध्यम से वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि दी।कार्यक्रम में पूर्व आईआरएस अधिकारी कमल किशोर कठेरिया, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी परवेश कुमार तोमर, असगर यासिर, फैजान हुसैन इदरीसी, हमीद खिजर, सुरेश चंद्र कठेरिया, जगदीश प्रसाद बाबू आदि मौजूद रहे। संवाद