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संतकबीरनगर: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एसपी ने किया मां लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण

अनुराग रंजन

Updated Mon, 09 Nov 2026 12:09 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 12:09 PM IST







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संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र के तरकुलवा गांव में शनिवार रात स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमा का पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से अनावरण किया। उन्होंने मां लक्ष्मी के चरणों में शीश नवाकर जिलेवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ... और पढ़ें

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