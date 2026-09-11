Sant Kabir Nagar News: सेमरियावां से जिला मुख्यालय जाने के लिए परिवहन निगम की बस सुविधा नहीं

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जिला मुख्यालय से लगभग 35- 40 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी पश्चिमी छोर पर सेमरियावां ब्लाॅक मुख्यालय स्थित है। जनपद के गठन को 28 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है लेकिन आज तक यहां के लोगों की जिला मुख्यालय के लिए परिवहन निगम की बसों का संचालन किए जाने की मांग पूरी नहीं हो सकी है।लोग डग्गामार वाहन का सहारा लेते हैं। जनपद के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थिति दानोकुइयां चौराहे से परिवहन निगम की एक बस रोज सुबह 7:30 बजे से पैड़ी, सेमरियावां, चिउटना, टेमारहमत होते हुए जिला मुख्यालय व गोरखपुर के लिए के लिए जाती थी। वह भी तीन साल से बंद हो गई है। बस संचालन बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।क्षेत्र करही, पैड़ी, सेमरियावां, चिउटना, नव्वागांव, टेमारहमत चौराहे पर लोगों सवारी वाहन का इंतजार करते है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब वादकारियों का हो रही है। जिनके पास अपना साधन नही है। उन्हें समय से न्यायालय पहुंचना रहता है। दानोकुइयां सवारी वाहन बैठने के बाद पैड़ी चौराहे तक सफर करते हैं। फिर पैड़ी से सेमरियावां के लिए सवारी वाहन पकड़ना पड़ता है।सेमरियावां से टेमारहमत के लिए सवारी वाहन पर सवार होना पड़ता है। टेमारहमत से फिर जिला मुख्यालय के लिए सवारी वाहन पकड़नी पड़ती है। उसराशहीद के इरशाद अहमद का कहना है सार्वजनिक बसों का संचालन न होने से लोग निजी वाहन का प्रयोग करने को बाध्य हैं। जो सफर को खर्चीला बना रहा है।सेमरियावां के गुफरान मुनीर कहते हैं कि परिवहन निगम की कोई बस संचालित न होने से चार जगह टैंपो बदलने में 40 किमी का सफर तीन घंटे में पूरा होता है, जिससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है।