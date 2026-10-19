दुरूस्त हुई सड़कों, रात में की गई गड्ढा मुक्त

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शहर में जर्जर हुई सड़कों से दुर्गा पूजा व दशहरा में होने वाली दिक्कतों को लेकर अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर प्रशासन ने सड़कों के गड्ढे भरवाने का कार्य शुरू कराया है। इससे श्रद्धालुओं और मूर्ति विसर्जन में होने वाली समस्या दूर हो सकती है।

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