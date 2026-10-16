संतकबीरनगर: जुमे की नमाज को लेकर महुली पुलिस सतर्क

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संतकबीरनगर में जुमे की नमाज के मद्देनजर महुली पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों और नमाज स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। थाना प्रभारी दुर्गेश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पैदल गश्त कर सतर्क निगरानी की। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों, मस्जिद प्रबंधकों और जिम्मेदार लोगों से संवाद कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

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