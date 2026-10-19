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संतकबीरनगर: भगवती जागरण में गूंजे मैया के भजन

Mon, 19 Oct 2026 06:30 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:30 PM IST
Grand Bhagwati Jagran Draws Thousands of Devotees
संतकबीरनगर के फुलवरिया में नवरात्र के सप्तमी पर्व पर शनिवार रात जय अंबे परिवार की ओर से विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में भक्ति गीतों और आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां भगवती के जयकारे लगाए। देर रात तक पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा।
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