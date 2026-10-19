संतकबीरनगर: जर्जर सड़कों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में आएगी बाधा

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संतकबीरनगर में दशहरा पर्व से पहले शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं होने से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में परेशानी होने की आशंका है। 20 अक्तूबर को प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, लेकिन शहर की मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। विधियानी से रेलवे स्टेशन जाने वाले वैकल्पिक मार्ग पर भी गिट्टी डालकर छोड़ दी गई है।

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