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संतकबीरनगर: सरयू नदी में नहाते समय 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:14 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:14 PM IST







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संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र स्थित बिड़हर घाट पर सरयू नदी में स्नान करते समय 17 वर्षीय प्रवीण की डूबने से मौत हो गई। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। ... और पढ़ें

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