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संतकबीरनगर: मां दुर्गा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, समय माता मंदिर में लगी कतारें

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:03 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:03 PM IST







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संतकबीरनगर में नवरात्र की अष्टमी पर रविवार को मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खलीलाबाद स्थित समय माता मंदिर में भक्तों ने मां दुर्गा का पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद मांगा और मन्नतें मांगीं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सजे दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र बने रहे। ... और पढ़ें

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