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संतकबीरनगर: पौली में ग्राम चौपाल में छाए किसान सम्मान निधि के मामले

अनुराग रंजन

Updated Sat, 24 Oct 2026 08:58 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 08:58 AM IST







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संतकबीरनगर के पौली विकासखंड की रानीपुर और मुड़ाडीहा ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याएं सुनीं। चौपाल में आवास, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, नाली निर्माण और मनरेगा मजदूरी से जुड़ी शिकायतें आईं। ... और पढ़ें

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