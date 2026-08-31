सड़कों पर जलभराव से बढ़ी दुश्वारियां

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चंदौसी में बारिश से उमस से राहत मिली, लेकिन शहर की सड़कों और सरकारी संस्थानों के परिसरों में जलभराव हो गया। इससे लोगों और फरियादियों को आवागमन में परेशानी हुई। खेतों में पानी भरने से धान की फसल डूब गई, जिससे किसानों को नुकसान की चिंता सताने लगी।

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