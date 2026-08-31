Sambhal News: मंडी के बाहर वाहनों की कतार, पुराने बाईपास पर लगा जाम

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मंडी समिति में इन दिनों मक्का की आवक बढ़ गई है। सुबह से ही किसान मक्का लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों से मंडी पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी बड़ी संख्या में वाहन मक्का लेकर मंडी पहुंचे। मंडी के आसपास वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण पुराने बाईपास पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतार लग गई। सुबह करीब आठ बजे से ही सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा।मक्का लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रकों के खड़े होने से सड़क पर आवागमन प्रभावित हो गया। कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण कई वाहन चालक काफी देर तक फंसे रहे। दोपहिया वाहन चालकों को भी निकलने में दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी में आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ पुराने बाइपास पर जाम की समस्या बढ़ जाती है।