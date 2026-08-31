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Sambhal News: बंदरों के हमले से बचने में छत से गिरी बुजुर्ग महिला, गंभीर

Mon, 31 Aug 2026 11:51 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 11:51 PM IST
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Elderly woman critically injured after falling from roof while trying to escape monkey attack.
चंदौसी। नगर से सटे गांव गुमथल में सोमवार शाम छत पर बैठी बुजुर्ग महिला पर बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों से बचने के प्रयास में महिला मकान की छत से नीचे सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए सीएचसी लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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गांव गुमथल निवासी बुजुर्ग महिला हजानो देवी सोमवार शाम अपने मकान की छत पर बैठी थीं। इसी दौरान बंदरों का झुंड आपस में लड़ते हुए उनकी छत पर पहुंच गया। बंदरों ने वहां बैठी महिला पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर महिला बंदरों से बचने का प्रयास करने लगीं। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे सड़क पर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई।
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इसके तुरंत बाद परिजन महिला को उपचार दिलाने के लिए सीएचसी लेकर आए। यहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सक बिपिन सागर ने बताया कि महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया। उनकी हालत को देखते हुए आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
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