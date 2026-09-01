Ground Report: मंदिर में सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक कितना बदला संभल? हाईटेक चौकी से पीपीपी अस्पताल तक पड़ताल

संभल में जामा मस्जिद के सामने हाईटेक सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है। इस चौकी में सुरक्षा और निगरानी के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अमर उजाला की टीम ने चौकी का जायजा लिया और यहां मौजूद अधिकारियों व पुलिसकर्मियों से बातचीत कर इसकी कार्यप्रणाली को समझा।संभल के एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि यह क्षेत्र हिंदू-मुस्लिम मिश्रित आबादी वाला है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पूरे क्षेत्र पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से हाईटेक पुलिस चौकी बनाई गई है। यहां कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके जरिए कैमरों की मदद से आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और अपराध नियंत्रण में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका भी इन कैमरों का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर सकती है।एसपी के मुताबिक, संभल में पिछले दो वर्षों में 39 नई पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। इसके अलावा दो नए थाने भी स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में संभल में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ विकास के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। प्रशासन की ओर से शहर और जिले में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के साथ कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।