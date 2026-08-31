Sambhal News: स्टार्टर चोरी, नलकूप न चलने से दो हजार बीघा फसल की सिंचाई ठप

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सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे किसान जब अपने नलकूपों पर पहुंचे तो उन्हें कोठरियों के ताले टूटे मिले। नलकूपों से सामान गायब था। चोरों ने मौके पर ही स्टार्टर और केबल जलाकर उनमें से तांबा निकाल लिया। वे तांबा अपने साथ ले गए। प्रभावित किसानों में हयातनगर के बिचपुरी गांव के वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह, जयवीर सिंह, कलेक्टर सिंह, बलराम, वीर सिंह, इंद्रपाल, धर्मवीर, मुन्ना लाल, हरपाल, राजीव कुमार, वीरेंद्र सिंह, रामखिलाड़ी, प्रेमपाल, संजीव और अनेखा देवी शामिल हैं।शोभापुर मुंजब्ता गांव के श्यामलाल यादव, मित्रपाल, मलखान सिंह, रोहतास, हेतराम, रघुनाथ, धर्मवीर सिंह और भूरे सिंह भी प्रभावित हुए हैं। किसानों का आरोप है कि पुलिस तहरीर दिए जाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है।हयातनगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार बालियान ने बताया कि बिचपुरी गांव हयातनगर क्षेत्र में आता है। लेकिन, जिस जंगल में यह घटना हुई है, वह कैलादेवी क्षेत्र का हिस्सा है। इसलिए, यह घटना कैलादेवी थाना क्षेत्र की मानी जाएगी।किसानों का आरोप-गश्त न होने से बढ़ रहीं चोरियांसूचना मिलने पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। बिचपुरी निवासी चौहान सिंह ने कैलादेवी थाने में तहरीर दी है। हालांकि, हयातनगर क्षेत्र के किसानों ने अभी तक तहरीर नहीं दी है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस मौके पर जांच तो करती है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। किसानों का आरोप है कि जंगल में पुलिस गश्त न होने के कारण चोरियां बढ़ रही हैं।