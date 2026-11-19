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मां कैलादेवी धाम से हरिहर मंदिर के लिए निकले संतों ने रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। लोगों ने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों के बावजूद सैकड़ों की संख्या में आगे बढ़ते हुए लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी धार्मिक और वैचारिक मांगों को मनवाकर ही दम लेंगे।

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