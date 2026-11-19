हरिहर मंदिर की ओर बढ़ रही संतों की पदयात्रा को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मां कैलादेवी धाम से निकले संतों और श्रद्धालुओं ने रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिसकर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

विज्ञापन





Trending Videos

जामा मस्जिद के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही निगरानी कैमरों से चौकसी बढ़ा दी गई है। शहर में जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। महंत ऋषिराज गिरि महाराज के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय हरिहर सेना की ओर से 19 नवंबर को मां कैलादेवी धाम से हरिहर मंदिर तक पदयात्रा निकालने का एलान किया गया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

इसका प्रचार सामाजिक माध्यमों पर भी किया गया था। प्रशासन ने पदयात्रा की अनुमति नहीं दी थी। बावजूद बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। रास्ते में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास से स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

विज्ञापन

भीड़ को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पदयात्रा के एलान को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा इंतजाम किए थे। बृहस्पतिवार को शहर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया। जामा मस्जिद के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बुधवार को पुलिस बल के साथ शहर में गश्त की थी। उन्होंने निगरानी कैमरों की स्थिति का जायजा लेकर सुरक्षा व्यवस्था परखी थी। दरअसल, हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

हिंदू पक्ष इस स्थल को हरिहर मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे जामा मस्जिद कहता है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुगलकाल में हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है।