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गांव मेंहुआ निवासी सूरजपाल बुधवार सुबह किसी काम से बबराला आए थे। काम निपटाने के बाद वह बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। अभी वह बैंक्वेट हॉल के सामने पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सूरजपाल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूरजपाल की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी धर्मवती और मां महरबती का रो-रोकर बुरा हाल है।मृतक अपने पीछे दो बेटे अर्जुन और भोले तथा एक बेटी तुलसा को छोड़ गए हैं। परिवार के सामने अचानक आए इस दुखद हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।