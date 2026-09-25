{"_id":"6ab68f3f24c806d39001ba3f","slug":"video-ganpati-bappa-morya-come-early-next-year-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनंत चतुदर्शी पर शुक्रवार को सीता रोड स्थित सिद्ध पीठ श्री गणेश मंदिर से गणपति बप्पा की बिसर्जन यात्रा निकाली गई। जम कर अबीर गुलाल उड़ाए गए। वहीं गली मोहल्लों और बाजारों में स्थित पंडालों में विराजे गए गणपति प्रतिमा के साथ श्रद्धालु अबीर गुलाल उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों में झूमते हुए गणेश मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर नरौरा गंगा घाट के लिए रवाना हो गए। गंगा घाट पर गढ्डे में प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ.... के उद्घोष से वातावरण गुंजाएमान हो गया।

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