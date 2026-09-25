Sambhal News: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:56 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:56 AM IST
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चंदौसी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर चंदौसी में बैंक कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और प्रथमा बैंक समेत विभिन्न बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हुए।
प्रदर्शन घंटाघर स्थित इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैंकिंग क्षेत्र में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) संबंधी भेदभाव समाप्त करने की भी मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बैंक कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कार्य और जीवन में संतुलन के लिए पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को जरूरी बताया। कर्मचारियों ने सरकार और बैंक प्रबंधन से लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने 28, 29 एवं 30 सितंबर को प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया।
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इस मौके पर शिवानी अग्रवाल, देवेंद्र कुमार, अभिषेक यादव, अजीत यादव, अमित कुमार, विपिन कुमार, राहुल सक्सेना दिनेश पाल, मेघा सिंह, श्वेता सिंह, अनुभूति, योग्यता, राशि, गिरीन्द्र अग्रवाल, उदय पाल, श्रीगोपाल, असलम वेग आदि ने प्रतिभाग किया। ब्यूरो
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प्रदर्शन घंटाघर स्थित इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैंकिंग क्षेत्र में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) संबंधी भेदभाव समाप्त करने की भी मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बैंक कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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उन्होंने कार्य और जीवन में संतुलन के लिए पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को जरूरी बताया। कर्मचारियों ने सरकार और बैंक प्रबंधन से लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने 28, 29 एवं 30 सितंबर को प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया।
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इस मौके पर शिवानी अग्रवाल, देवेंद्र कुमार, अभिषेक यादव, अजीत यादव, अमित कुमार, विपिन कुमार, राहुल सक्सेना दिनेश पाल, मेघा सिंह, श्वेता सिंह, अनुभूति, योग्यता, राशि, गिरीन्द्र अग्रवाल, उदय पाल, श्रीगोपाल, असलम वेग आदि ने प्रतिभाग किया। ब्यूरो