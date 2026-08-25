Saharanpur: मुठभेड़ के बाद लूट का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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सहारनपुर के अंबेहटा में फंदपुरी-नकुड़ मार्ग पर मंगलवार तड़के चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, रुकने का इशारा करने पर आरोपी ने फायरिंग कर जलालपुरा गांव की ओर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ नकुड़ पवन कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान मल्हामाजरा निवासी मोहम्मद अली के रूप में हुई है। उसके खिलाफ नकुड़ थाने में लूट का मुकदमा दर्ज है और जिले के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।

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