Saharanpur News: सीज वाहनों की पार्किंग खाली कराने की कवायद, नई जगह की दरकार

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संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों को सीज करती है। हर महीने 150 से अधिक वाहन सीज किए जाते हैं। दोनों विभाग सीज वाहनों को थाने के अलावा अंबाला रोड स्थित खाली जमीन पर खड़ा करता आ रहा है। इस समय खाली जमीन में बाइक, ई-रिक्शा, मैजिक खड़े हैं, जिनकी संख्या करीब 100 से 150 के बीच हैं। अब जमीन पर कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें संभागीय परिवहन विभाग को जमीन से वाहनों को हटाने के आदेश दिए गए हैं।कोर्ट का आदेश आते ही विभाग ने वाहनों की सूची बनाना शुरू कर दिया है। यह पता लगाया जा रहा है कि इनमें कितने वाहन संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के हैं। दोनों विभागों के सामने इन वाहनों को खड़े करने की चुनौती है। जमीन को जल्द से जल्द करना है, लेकिन अभी तक नई जगह नहीं मिल पाई है। इस मामले में जिलाधिकारी से मंगलवार को संभागीय परिवहन अधिकारी मिले थे, जिससे नई जमीन की तलाश शुरू हो सकें।अंबाला रोड स्थित जमीन पर खड़े वाहनों की छंटनी की जा रही है। इसके बाद इन वाहनों को नई जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश चल रही है।- संदीप जायसवाल, एआरटीओ प्रवर्तन