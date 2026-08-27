Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 02:20 AM IST
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आज के कार्यक्रम
धरना:-
-सलारपुर के अंडरपास में जलभराव के विरोध और कट की मांग को लेकर लखनौती में ग्रामीणों का धरना सुबह 10 बजे से।
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राजनीति:-
-रामपुर मनिहारान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 01 बजे से।
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धार्मिक:-
-नानौता के संत रविदास मंदिर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कथा शाम 07 बजे से।
-देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।
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धरना:-
-सलारपुर के अंडरपास में जलभराव के विरोध और कट की मांग को लेकर लखनौती में ग्रामीणों का धरना सुबह 10 बजे से।
राजनीति:-
-रामपुर मनिहारान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 01 बजे से।
धार्मिक:-
-नानौता के संत रविदास मंदिर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कथा शाम 07 बजे से।
-देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।
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