Saharanpur News: शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर कपड़ा व्यापारी के भाई ने दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
देवबंद। दिल्ली से सहारनपुर जा रही शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर कपड़ा व्यापारी के भाई रविंद्र कोहली (60) ने खुदकुशी कर ली। वह पिछले काफी समय से मानसिक तनाव में चल रहे थे।
बुधवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर उनका शव पड़ा मिला। वेंडर सचिन ने शव की पहचान करने के बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी। लाजपत नगर निवासी रविंद्र कोहली कपड़ा व्यापारी योगेश कोहली के भाई थे और खिलौने बेचने का काम करते थे। बताया गया कि सुबह करीब 8:30 बजे उनका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
परिचितों के मुताबिक रविंद्र का सबसे छोटा बेटा रेलवे ठेकेदार के साथ काम करता था और अमृतसर में रहता था। लगभग सवा साल पहले उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद से रविंद्र तनाव में रहने लगे थे। परिजन उनका उपचार भी करा रहे थे। माना जा रहा है कि बेटे की मौत के बाद मानसिक तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। रविंद्र के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा झांसी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जांच अधिकारी सुभाष कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बुधवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर उनका शव पड़ा मिला। वेंडर सचिन ने शव की पहचान करने के बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी। लाजपत नगर निवासी रविंद्र कोहली कपड़ा व्यापारी योगेश कोहली के भाई थे और खिलौने बेचने का काम करते थे। बताया गया कि सुबह करीब 8:30 बजे उनका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
विज्ञापन
परिचितों के मुताबिक रविंद्र का सबसे छोटा बेटा रेलवे ठेकेदार के साथ काम करता था और अमृतसर में रहता था। लगभग सवा साल पहले उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद से रविंद्र तनाव में रहने लगे थे। परिजन उनका उपचार भी करा रहे थे। माना जा रहा है कि बेटे की मौत के बाद मानसिक तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। रविंद्र के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा झांसी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जांच अधिकारी सुभाष कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन