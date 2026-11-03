रावण की हुई तेरहवीं, ब्राह्मणों ने चखा रसगुल्ला-रायते का स्वाद

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दशहरा पर रावण वध (दहन) होने के बाद भी चंडौस के वाशिंदे रावण को सम्मान देने की परंपरा को 87 साल से पूरी शिद्दत के साथ निभाते चले आ रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को रामलीला के मंच पर हवन कर रावण की तेरहवीं (त्रयोदशी संस्कार) करते हुए 13 ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज कराया गया। उन्हें दान-दक्षिणा और परोसा भी भेंट किया गया।

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