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ग्राम प्रधानों एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निवारण के प्रति किया गया जागरूक
रामपुर। ग्राम पंचायतों में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को विकास खंड चमरौआ के सभागार में जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त प्रशासन, लखनऊ के संयुक्त सचिव राजेश कुमार एवं समीक्षा अधिकारी अश्विनी पाठक ने ग्राम प्रधानों एवं सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निवारण और सुशासन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।
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