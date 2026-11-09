Rampur News: कृपाण से हमला कर चाचा की हत्या करने वाला भतीजा गिरफ्तार

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सीओ देवकीनंदन ने बताया कि मृतक रामस्वरूप के बेटे महावीर ने अपने चचेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी। आरोप है कि शनिवार रात राहुल की महावीर के परिवार से कहासुनी हो गई थी।इस दौरान महावीर के भाई की पत्नी और पिता रामस्वरूप ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि राहुल ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। रामस्वरूप ने जब राहुल को समझाने का प्रयास किया तो उसने कृपाण से उनके पेट पर वार कर दिया।गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को परिजन उपचार के लिए रामपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने महावीर की तहरीर पर राहुल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को टांडा-सिरौली रोड से गिरफ्तार कर लिया।सीओ देवकीनंदन ने बताया कि हत्या के आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हत्या में प्रयुक्त कृपाण भी बरामद कर ली गई है।