Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Nephew arrested for murdering uncle by attacking him with a *kirpan* (ceremonial sword)

Rampur News: कृपाण से हमला कर चाचा की हत्या करने वाला भतीजा गिरफ्तार

Mon, 09 Nov 2026 11:13 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 09 Nov 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Nephew arrested for murdering uncle by attacking him with a *kirpan* (ceremonial sword)
शाहबाद। जगेसर गांव में मामूली कहासुनी के बाद 70 वर्षीय रामस्वरूप की कृपाण से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी भतीजे राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कृपाण भी बरामद कर ली है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

सीओ देवकीनंदन ने बताया कि मृतक रामस्वरूप के बेटे महावीर ने अपने चचेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी। आरोप है कि शनिवार रात राहुल की महावीर के परिवार से कहासुनी हो गई थी।
विज्ञापन

इस दौरान महावीर के भाई की पत्नी और पिता रामस्वरूप ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि राहुल ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। रामस्वरूप ने जब राहुल को समझाने का प्रयास किया तो उसने कृपाण से उनके पेट पर वार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को परिजन उपचार के लिए रामपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने महावीर की तहरीर पर राहुल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को टांडा-सिरौली रोड से गिरफ्तार कर लिया।

सीओ देवकीनंदन ने बताया कि हत्या के आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हत्या में प्रयुक्त कृपाण भी बरामद कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed