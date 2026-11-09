Rampur News: ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर की चपेट में आया आठ वर्षीय मासूम, मौत

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सोमवार को बड़ा गांव निवासी निसार के खेत की जोताई हो रही थी। इसी दौरान निसार का आठ वर्षीय पुत्र एजान ट्रैक्टर पर बैठा था। अचानक तेज झटका लगने से बच्चा अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा और ट्रैक्टर के पीछे चल रहे रोटावेटर की चपेट में आ गया। जब तक ट्रैक्टर रोका गया, तब तक मासूम गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुका था और उसकी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मासूम की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।