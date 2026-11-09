Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Eight-year-old child falls from tractor and gets caught in rotavator; dies

Rampur News: ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर की चपेट में आया आठ वर्षीय मासूम, मौत

Mon, 09 Nov 2026 11:11 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 09 Nov 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Eight-year-old child falls from tractor and gets caught in rotavator; dies
सैफनी। थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में सोमवार को खेत की जोताई के दौरान ट्रैक्टर पर बैठा आठ वर्षीय मासूम अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया और रोटावेटर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
विज्ञापन

सोमवार को बड़ा गांव निवासी निसार के खेत की जोताई हो रही थी। इसी दौरान निसार का आठ वर्षीय पुत्र एजान ट्रैक्टर पर बैठा था। अचानक तेज झटका लगने से बच्चा अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा और ट्रैक्टर के पीछे चल रहे रोटावेटर की चपेट में आ गया। जब तक ट्रैक्टर रोका गया, तब तक मासूम गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुका था और उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मासूम की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed