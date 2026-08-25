VIDEO: योगी की पाठशाला में खुले मनुस्मृति और राजनीति के अध्याय, जेन जी को लेकर भाजपा की सोच का किया खुलासा

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फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज मैदान में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने जेन जी को लेकर भाजपा की सोच का भी खुलासा किया। योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। योगी ने राहुल गांधी पर भी तीखा शाब्दिक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी सरकार को बेहतर बताया। युवाओं के लिए भाजपा की दृष्टि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेन जी यानी युवा पीढ़ी के लिए भाजपा की विस्तृत योजनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए काम कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रमों और डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योगी ने युवाओं से आत्मनिर्भर बनने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उनपर तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने अपने शासनकाल में प्रदेश का विकास बाधित किया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई स्पष्ट नीति और विजन नहीं है। योगी ने जनता से भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की अपील की।

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