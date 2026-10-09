{"_id":"6ac8edddd271c4fe5e030d92","slug":"video-video-rayabral-ma-taraka-mashana-daral-hana-sa-ral-yatayata-thapa-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रायबरेली में ट्रैक मशीन डिरेल होने से रेल यातायात ठप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ-रायबरेली रेल मार्ग पर बछरावां-कुंदनगंज रेलखंड में ट्रैक पर काम कर रही एक मशीन डिरेल होने से आवागमन ठप हो गया। यह घटना डाउन लाइन पर घटी। इस दरम्यान डाउन लाइन से आ रही अमृतसर से हावड़ा जाने वाली पंजाब मेल को बछरावां में रोक दिया गया, जबकि डाउन लाइन से ही आने वाली लखनऊ-बनारस एक्सप्रेस को ढाई घंटे इंतजार के बाद अप लाइन से पास कराया गया। डिरेल हुई मशीन को हटाने के लिए लखनऊ से एक्सिडेंटल रिलीफ ट्रेन मंगाई गई है। राहत कार्य चल रहा है। कई अन्य ट्रेनों को भी आसपास के स्टेशनों पर रोकने के आदेश दिए गए हैं।

... और पढ़ें