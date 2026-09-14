Video: रायबरेली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुनी श्री शिव पुराण कथा

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ऊंचाहार के चड़रई गांव में चल रही श्री शिव पुराण कथा में सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचीं। उन्होंने कथा का श्रवण किया और आयोजन की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि लाखों लोगों ने शिव कथा सुनकर सनातन को गौरवान्वित किया है। उन्हें जब भी शिव कथा सुनने का अवसर मिलता है, वह इसे जरूर सुनती हैं। उन्होंने कहा कि शिव कथा सर्वोत्तम कथा है। ऊंचाहार के लिए यह गर्व का क्षण है कि यहां श्री शिव पुराण कथा का आयोजन हो रहा है। कथा का आयोजन कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय की ओर से कराया जा रहा है।

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