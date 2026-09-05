{"_id":"6a9bb548c3d75428120cf11e","slug":"video-video-rayabral-ma-ghara-ghara-janama-kanaha-janamashhatama-ka-raha-thhama-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रायबरेली में घर-घर जन्मे कान्हा, जन्माष्टमी की रही धूम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका की ओर से जलकल परिसर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंदिरों में विशेष आयोजन जगमोहनेश्वर मंदिर और खाटू श्याम मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों को जन्माष्टमी के अवसर पर खूबसूरती से सजाया गया था। रंग-बिरंगी झालरों और सजावटों ने मंदिरों को आकर्षण का केंद्र बना दिया था। रात 12 बजे शंख और घंटों की ध्वनि के साथ भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घरों में भी झांकियां सजाकर कान्हा का स्वागत किया। जल विहार उत्सव में सजीव झांकियां इसके अतिरिक्त, रायबरेली के खीरों कस्बा में 85वां जल विहार कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में रथों और लगभग 60 वाहनों पर सवार होकर लगभग 100 सजीव झांकियां निकाली गईं। इन झांकियों में भगवान कृष्ण और बलराम, कृष्ण-अर्जुन, दही मटकी, कंस वध लीला, और अन्य पौराणिक प्रसंगों को दर्शाया गया। बुलडोजर पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान कालिया नाग दमन और कंस वध लीला का मंचन भी किया गया।

... और पढ़ें