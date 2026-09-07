Raebareli News: अश्लील गाने पर विवाद, लाठी-डंडे चले

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ग्रामीणों ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए पंडाल सजाया था और चंदा जुटाकर आर्केस्ट्रा का इंतजाम किया था। शुरुआत में भक्ति गीत बज रहे थे लेकिन बाद में अश्लील गाने बजाए जाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। एक पक्ष के रघुपाल पासी ने पुलिस को बताया कि रात करीब एक बजे चार लोग पंडाल में पहुंचे। उन्होंने गाली गलौज की और बहन-बेटियों से अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर मारपीट की गई।दूसरे पक्ष के अभय प्रताप सिंह ने नौ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। उनका आरोप है कि आरोपी उनके घर तक पहुंच गए और बच्चों व बेटी के साथ भी मारपीट की। नृत्य के मंच पर एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। अभय प्रताप सिंह की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।