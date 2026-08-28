{"_id":"6a917f6b09f1fbf39703fad7","slug":"video-video-rayabral-ma-bjal-vabhaga-ka-khalfa-nagaravasaya-na-khal-maraca-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रायबरेली में बिजली विभाग के खिलाफ नगरवासियो ने खोला मोर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार को चार दिन पहले जले ट्रांसफार्मर न बदले जाने से आक्रोशित नगरवासियो ने विद्दुत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की।सूचना पर पहुची पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित नगरवासियो को समझा बुझाकर शांत कराया। नगर पंचायत परशदेपुर कस्बे के रामसागर मोहल्ले में चार दिन से विद्दुत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है।इससे लगभग एक हजार की आवादी प्रभावित है।चार दिन पहले मोहल्ले में लगा ट्रांसफार्मर जल गया था ।नगरवासियो ने इसकी शिकायत परशदेपुर पावर हॉउस पर की पर शिकायत के चार दिन बीत जाने के बाद भी फुका ट्रांसफार्मर नही बदल गया जिससे नगरवासियो का गुस्सा फूट गया और आक्रोशित नगरवासियो ने मोहल्ले में एकत्रित होकर विद्दुत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया।आक्रोशित नगरवासियो ने विद्दुत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भड़ास निकाली। सूचना पर पहुचे एस आई शिवम् जायसवाल ने आक्रोशित नगरवासियो को शांत कराने का प्रयास किया पर आक्रोशित नगरवासी अपनी मांगो को लेकर अड़े रहे । वही जल्द ट्रांसफार्मर बदलने के आश्वासन पर शांत हुए।वही नगर वासियो ने ट्रांसफार्मर न बदलने पर पावर हॉउस का घेराव करने की चेवतानी दी है।नगरवासी श्रीकान्त त्रिवेदी,सुरेन्द्र कुमार चौरसिया ,घनश्याम राजू कोरी शिव मोहन अतुल हिमांशु सहित आदि लोगो ने बताया की चार दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया था इसकी शिकायत पावर हॉउस पर की गयी पर जे ई आज कल लगाये हुए है। अभी तक ट्रांसफार्मर नही बदला जिससे लोगो को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है।बिजली सप्लाई बाधित होने से काफी समस्याए हो रही है इसके बावजूद विद्दुत विभाग सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है यही नही जे ई का तो फोन भी नही उठता।

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