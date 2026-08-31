Raebareli News: चौहान हॉस्पिटल के स्टाफ के बयान दर्ज

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उधर, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इलाज के नाम पर अस्पताल में ढिलाई बरती जाती है, जिसका नतीजा लोगों को जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। पिपरहा मजरे ऊंचाहार देहात गांव निवासी रामभवन की बेटी साक्षी (13) बुखार से पीड़ित थी। उन्हें बृहस्पतिवार को कस्बा स्थित चौहान हाॅस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार सुबह वह नित्यक्रिया के लिए अस्पताल के प्रसाधन में गई थी, जहां उसकी मौत हो गई थी।परिजनों ने अस्पताल के संचालक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। मामले में पुलिस ने मां आरती की तहरीर पर अस्पताल संचालक डाॅ. सुनील सिंह चौहान व उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीएमओ डॉ.नवीनचंद्रा ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की थी।सुबह ऊंचाहार सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश गौतम टीम के साथ चौहान हाॅस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के संचालक व अन्य स्टाफ से घटना के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने मरीज को दी गई दवाएं, इंजेक्शन, भर्ती व रेफर करने की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। उनके बयान दर्ज किए। साक्षी की मां आरती से भी घटना के बारे में पूछताछ की।जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने पर सभी तथ्यों की जांच के बाद रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। ऊंचाहार कोतवाली प्रभारी ओमप्रकाश राय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई होगी।