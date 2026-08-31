फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Crowd for gas cylinder slip

Raebareli News: गैस सिलिंडर की परची के लिए भीड़

Mon, 31 Aug 2026 01:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 31 Aug 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Crowd for gas cylinder slip
बस स्टेशन रोड स्थित एक गैस एजेंसी के बाहर पर्ची कटवाने के लिए लाइन में खड़े उपभोक्ता।
रायबरेली। शहर में गैस सिलिंडर के लिए लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन के बाद से यह समस्या अधिक है। लोड कम आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। रविवार को शहर के गैस एजेंसियों पर परची कटाने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ लगी।
विज्ञापन


शहर में गोराबाजार, सिविल लाइन्स, पुलिस लाइन, सर्वोदय नगर, बस स्टेशन रोड, निराला नगर में गैस एजेंसी हैं। पिछले एक माह से गैस एजेंसियों पर भीड़ कम हो गई थी। होम डिलीवरी शुरू होने से उपभोक्ताओं को एजेंसी में लाइन नहीं लगानी पड़ रही थी। रक्षाबंधन के बाद से दिक्कत फिर से खड़ी हो गई है। बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं की लाइन एजेंसी के बाहर लग रही है तो साथ ही परची कटाने में समय लग रहा है।
विज्ञापन


असल में एजेंसियों पर सिलिंडर का लोड कम आ रहा है। बताया जाता है कि अवकाश पड़ने के साथ हर जगह हो रही बारिश से लोड आने में दिक्कत आ रही है। पहले सप्ताह में छह दिन लोड आता था जो अब यह घटकर चार दिन रह गया है। रविवार को शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं को परची कटाने के लिए लाइन में देखा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ज्यतिबानगर के अमन सिंह का कहना है कि वह परची कटाने के लिए आए थे लेकिन लाइन लगी होने से दिक्कत रही। अमर नगर के दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि लोड कम आ रहा है। इस पर सिलिंडर मिलने में परेशानी आ रही है। शहजादा कोठी के गोविंद कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद से स्थिति खराब हुई है। सिलिंडर के लिए परची कटाने में लाइन लगती है तो बुकिंग में भी सर्वर की समस्या बनी हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी उबैर्दुरहमान ने बताया कि जिले में गैस सिलिंडर का स्टाक ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर्व होने के कारण कुछ समस्या आई है। जिसका निस्तारण हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed