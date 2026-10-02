VIDEO: राजा टेकारी के महल में चोरी, अष्टधातु मूर्ति सहित लाखों का माल चोरी

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डीह (रायबरेली )। डीह क्षेत्र के राजा टेकारी के महल में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने महल परिसर में स्थित मंदिर को निशाना बनाया। वे मंदिर से एक बहुमूल्य अष्टधातु की मूर्ति चुरा ले गए। इसके अलावा, चोरों ने महल के कई कमरों के ताले भी तोड़े। इन कमरों से लाखों रुपये का कीमती सामान चोरी हुआ है। घटनास्थल से पुलिस को एक तलवार भी मिली है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम अब चोरों की तलाश में जुट गई है।

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