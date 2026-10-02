Raebareli News: बालक की मौत पर भड़के लोग, हाईवे जाम

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गांव निवासी राजेश कुमार का बेटा इंद्रपाल कक्षा पांच और बड़ी बेटी आशा (15) कक्षा नौ की छात्रा है। बुधवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों भाई-बहन साइकिल से घर लौट रहे थे। गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने इंद्रपाल को लखनऊ ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ में देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देर रात शव गांव लाया गया और बृहस्पतिवार सुबह गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर में गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने गांव के पास हाईवे पर जाम लगाकर विरोध शुरू कर दिया।संतोष कुमार, जगरूप, मनोज कुमार, सियाराम और अवधेश कुमार ने बताया कि गांव के पास आए दिन हादसे हो रहे हैं। हर सप्ताह दुर्घटना में किसी के घायल होने या मौत की घटना सामने आती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से हाईवे पर ब्रेकर नहीं बनवाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रेकर नहीं होने के कारण वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाते हुए उनकी मांग संबंधित विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा।सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि हाईवे पर गांव के लोग एकत्र हुए थे। जाम लगाने जैसी कोई बात नहीं थी। गांव के पास ब्रेकर बनवाया जाएगा। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को पकड़ लिया गया है। तहरीर मिलने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।बेटे की मौत से परिजन गमगीनराजेश कुमार लखनऊ में मजदूरी करते हैं। इंद्रपाल उनका इकलौता बेटा था। उसकी मौत से पिता के अलावा मां रामकुमारी और बहनें आशा व पुष्पा का रो-रोकर बुरा हाल है। मां ने कहा कि बेटे की मौत से वह टूट चुकी हैं। उन्होंने ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।