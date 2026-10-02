Raebareli News: श्रद्धालुओं ने घाटों पर किया तर्पण

विज्ञापन

इस पक्ष में पितर पशु-पक्षियों के रूप में धरती पर आते हैं। इसलिए गाय, कौवे और चींटियों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। आचार्य राम नारायण मिश्रा ने पितृदोष के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अनजाने में पूर्वजों का अपमान होने पर परिवार पर पितृदोष का प्रभाव पड़ता है। पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्धकर्म कर्म इस दोष को दूर करने के उपाय हैं। ये कर्म पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।आचार्य राम नारायण मिश्रा ने पितृदोष कम करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि पितृ पक्ष में किसी तालाब या नदी में तर्पण करें। तांबे के लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करने से पितृदोष में कमी आती है। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर दूध, जल और पुष्प अर्पित करें। इन उपायों से भी पितृदोष समाप्त होता है। तर्पण करने वाले श्रद्धालु हीरालाल गुप्ता, शिव कुमार तिवारी, विजय सिंह और जय सिंह ने अनुभव साझा किए।