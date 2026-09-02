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VIDEO: लगातार बारिश से जलभराव, सई नदी उफान पर, जनजीवन प्रभावित
रायबरेली। जिले में लगातार हो रही बारिश से जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है। सई नदी में उफान आने के कारण शहर में कई स्थानों पर पानी भर गया है। नैय्या नाला के उफनाने से भी जनजीवन प्रभावित हुआ है।
शहर में शहीद स्मारक का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है।
अमोल विहार से सई शहीद स्मारक जाने वाला मार्ग भी पानी में डूब गया है। इससे शहर के कई हिस्सों में आवाजाही मुश्किल हो गई है। महराजगंज और हलोर क्षेत्रों में नैय्या नाला के उफनाने से गांवों में आवागमन बाधित है। डीह में सई नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी से घिरने लगे हैं। ऊंचाहार में एनटीपीसी में जलभराव के कारण दो यूनिटें बंद कर दी गई हैं। यह स्थिति जिले भर में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
शहरी क्षेत्रों में परेशानी
शहर के नयापुरवा, बस्तेपुर और सोनिया नगर जैसे इलाकों में लोग जलभराव से खासे परेशान हैं। इन क्षेत्रों में घरों और सड़कों पर पानी भरने से दैनिक कामकाज में बाधा आ रही है। स्थानीय निवासियों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
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