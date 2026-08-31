{"_id":"6a953d2f99bfb964fe066b16","slug":"video-rayabral-ma-masalthhara-brasha-sa-janajavana-parabhavata-saugdhaka-oura-ral-pataraya-dab-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कें और रेल पटरियां डूबीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में सोमवार को रायबरेली जिले में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। करीब दो घंटे तक हुई इस भारी वर्षा ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी। लोग जहां थे, वहीं रुकने को मजबूर हो गए। पूरे जिले में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई। रेल पटरियां भी जलमग्न हो गईं, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति अधिक गंभीर दिखी। अचानक हुई इस तेज बारिश से सामान्य गतिविधियां ठप पड़ गईं। कई स्थानों पर लोगों को जलभराव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। दैनिक कामकाज भी प्रभावित हुए।

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