{"_id":"6ab4bc7d6c22a1130909ee37","slug":"video-posters-were-put-up-against-akhilesh-yadav-at-various-places-before-reaching-raebareli-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली पहुंचने से पहले जगह-जगह अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली पहुंचने से पहले शहर में पोस्टर वार तेज हो गया है। विभिन्न स्थानों पर कई पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं। एक पोस्टर में "लाल टोपी, साइकिल... यही है गुंडों की पहचान।" लिखा गया है। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों को निशाना बनाता है। वहीं, दूसरे पोस्टर में "योगी राज में कानून से गुंडई नहीं चलेगी" का संदेश दिया गया है। यह पोस्टर वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था के पक्ष में है। अखिलेश यादव के आगमन से पूर्व यह पोस्टरबाजी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रही है। स्थानीय प्रशासन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यह घटना आगामी राजनीतिक गतिविधियों का संकेत देती है।

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