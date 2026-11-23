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सड़क की मरम्मत कार्य को लेकर हुए विवाद और मारपीट के बाद छानबीन में जुटी पुलिस

विनोद सिंह

Updated Mon, 23 Nov 2026 02:21 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 02:21 PM IST







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थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोठियार में सड़क मरम्मत कार्य को लेकर ग्रामीणों एवं ठेकेदार पक्ष के बीच हुए विवाद तथा फायरिंग के आरोपों की जांच जारी। ... और पढ़ें

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