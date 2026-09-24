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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Police arrest two accused of theft; gold and silver jewelry recovered.

चोरी के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोने-चांदी के गहने बरामद

Thu, 24 Sep 2026 08:34 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:34 PM IST
Police arrest two accused of theft; gold and silver jewelry recovered.
जेठवारा पुलिस स्टेशन और स्पेशल टीम ने मिलकर चोरी की एक घटना का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ़्तार किया। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सोने-चांदी के गहने, कुल ₹81,200 नकद, वज़न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन और घटना में इस्तेमाल की गई वैगन-आर कार बरामद की गई।
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