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चोरी के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोने-चांदी के गहने बरामद

विनोद सिंह

Updated Thu, 24 Sep 2026 08:34 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 08:34 PM IST







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जेठवारा पुलिस स्टेशन और स्पेशल टीम ने मिलकर चोरी की एक घटना का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ़्तार किया। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सोने-चांदी के गहने, कुल ₹81,200 नकद, वज़न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन और घटना में इस्तेमाल की गई वैगन-आर कार बरामद की गई। ... और पढ़ें

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