{"_id":"6ad4c4cadb20c81f560f7d3e","slug":"video-bodies-of-a-mother-and-son-found-hanging-inside-their-home-husband-suspected-of-murder-police-investigating-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मां-बेटे का शव घर के भीतर फंदे से लटकता मिला, पति पर हत्या का संदेह, छानबीन में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मां-बेटे का शव घर के भीतर फंदे से लटकता मिला, पति पर हत्या का संदेह, छानबीन में जुटी पुलिस

विनोद सिंह

Updated Sun, 18 Oct 2026 06:38 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 06:38 PM IST







Link Copied



प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ में महिला और उसके दो वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने पति पर दोनों की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर आईजी प्रयागराज, एसपी दीपक भूकर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मौत की वजह जानने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

विज्ञापन