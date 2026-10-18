फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Bodies of a mother and son found hanging inside their home; husband suspected of murder; police investigating.

मां-बेटे का शव घर के भीतर फंदे से लटकता मिला, पति पर हत्या का संदेह, छानबीन में जुटी पुलिस

Sun, 18 Oct 2026 06:38 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:38 PM IST
Bodies of a mother and son found hanging inside their home; husband suspected of murder; police investigating.
प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ में महिला और उसके दो वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने पति पर दोनों की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर आईजी प्रयागराज, एसपी दीपक भूकर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मौत की वजह जानने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन पर एबीवीपी का छात्र हुंकार प्रदर्शन

Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन पर एबीवीपी का छात्र हुंकार प्रदर्शन
Lucknow
18 Oct 2026

Video: राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति 22 अक्टूबर से करेगी हड़ताल

Video: राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति 22 अक्टूबर से करेगी हड़ताल
Lucknow
18 Oct 2026

Video: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 175 जोड़ों का विवाह संपन्न

Video: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 175 जोड़ों का विवाह संपन्न
Ayodhya
18 Oct 2026

Video: रायबरेली में डीआरएम नें रेलवे स्टेशन का किया निरिक्षण

Video: रायबरेली में डीआरएम नें रेलवे स्टेशन का किया निरिक्षण
Raebareli
18 Oct 2026

कानपुर: किदवई नगर में यात्री जन कल्याण समिति ने किया कन्या पूजन, दिया भ्रूण हत्या रोकने का संदेश

Kanpur Yatri Jan Kalyan Samiti hosts Kanya Pujan delivers message to end female foeticide
Kanpur
18 Oct 2026
विज्ञापन

बरेली: अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल

Parents accuse school management of physical assault
Bareilly
18 Oct 2026

नारनौल में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में दिखा विद्यार्थियों का उत्साह

Students show enthusiasm for the Atul Maheshwari Scholarship Examination in Narnaul
Mahendragarh/Narnaul
18 Oct 2026
विज्ञापन

टोहाना में बैटरी स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, काबू पाने में जुटा प्रशासन

Major fire breaks out at a battery store in Tohana; losses run into lakhs; administration working to bring the situation under control.
Fatehabad
18 Oct 2026

दुर्गा अष्टमी पर भीमेश्वरी माता की पूजा कर श्रद्धालुओं ने की सुख समृद्धि की कामना

devotees worshipped Bhimeshwari Mata on Durga Ashtami and prayed for happiness and prosperity
Sonipat
18 Oct 2026

फतेहाबाद के टोहाना में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर टोहाना में लगा फ्री मेडिकल कैंप

free medical camp was organized in Tohana, Fatehabad, on the occasion of Bhagwan Valmiki Prakat Diwas.
Fatehabad
18 Oct 2026

मायावती ने की जमकर तारीफ, अब आकाश के जिम्मे होंगी जनसभाएं-सम्मेलन

मायावती ने की जमकर तारीफ, अब आकाश के जिम्मे होंगी जनसभाएं-सम्मेलन
Uttar Pradesh
18 Oct 2026

Video: लखनऊ में एंटी करप्शन थाने की जमीन पर कब्जे का प्रयास, चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

Video: लखनऊ में एंटी करप्शन थाने की जमीन पर कब्जे का प्रयास, चार लोगों पर मुकदमा दर्ज
Lucknow
18 Oct 2026

कानपुर: जाजमऊ के बीकेडी चौराहा पर जनता ही जनार्दन शिविर का आयोजन

Kanpur Janta Hi Janardan camp held at BKD Square in Jajmau
Kanpur
18 Oct 2026

कानपुर: गड्ढों में तब्दील हो गया था नहर पटरी मार्ग, पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया मोटरेबल बनाने का काम

Kanpur Canal side road had turned into stretch of potholes PWD begins work to make it motorable
Kanpur
18 Oct 2026

कानपुर: रामादेवी फ्लाईओवर पर बेकाबू डंपर डिवाइडर से टकराया, बाल-बाल बचे वाहन सवार

Kanpur Out of control dumper truck hits divider on Ramadevi flyover motorists narrowly escape
Kanpur
18 Oct 2026

मंडी के जसप्रीत पाल बने हिमाचल के पहले बाइसिकल मेयर, पहाड़ी रास्तों पर साइकिल से तय कर चुके हैं 33 हजार किलोमीटर से अधिक सफर

jaspreet pal himachal first bicycle mayor mandi
Mandi
18 Oct 2026

चंबा कॉलेज में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में कम रही विद्यार्थियों की उपस्थिति, पंजीकृत 69 में से केवल 21 पहुंचे

atul maheshwari scholarship exam chamba 21 students present
Chamba
18 Oct 2026

VIDEO: आगरा में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देने उमड़े अभ्यर्थी, दिखा उत्साह

Candidates flocked to Agra to take Atul Maheshwari Scholarship Examination
Agra
18 Oct 2026

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों से अभद्रता में दो किन्नर गिरफ्तार

Two transgender individuals arrested for misbehaving with passengers at Kanpur Central Station
Kanpur
18 Oct 2026

बिलासपुर: झंडूता बाजार में ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर ढाई किलो चांदी ले उड़े चोर, पांच लाख रुपये का नुकसान

Jhandutta Jewellery Shop Silver Theft Bilaspur
Bilaspur
18 Oct 2026

आठ साल भाजपा में रहने के बाद यशपाल बेनाम ने भाजपा को कहा अलविदा

After eight years in the BJP, Yashpal Benam has bid farewell to the party
Pauri
18 Oct 2026

Video: अयोध्या में अष्टमी पर देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

Video: अयोध्या में अष्टमी पर देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु
Ayodhya
18 Oct 2026

Video: मजहब से ऊपर भाईचारे की मिसाल बनी परंपरा, 25 फुट ऊंचे दस सिर वाले रावण का पुतला तैयार

Video: मजहब से ऊपर भाईचारे की मिसाल बनी परंपरा, 25 फुट ऊंचे दस सिर वाले रावण का पुतला तैयार
Raebareli
18 Oct 2026

Video: रायबरेली में मिढुरिन माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़

Video: रायबरेली में मिढुरिन माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़
Raebareli
18 Oct 2026

Video: सपा नेताओं को रावण के रूप में दिखाने वाले पोस्टर पर अतुल सिंह ने रखी अपनी राय

Video: सपा नेताओं को रावण के रूप में दिखाने वाले पोस्टर पर अतुल सिंह ने रखी अपनी राय
Lucknow
18 Oct 2026

फर्रुखाबाद: कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मिला शव, तंबाकू श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Farrukhabad Body found few steps away from police station tobacco worker dies under suspicious circumstances
Farrukhabad
18 Oct 2026

हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग, कमला नेहरू पार्क में जुटे कर्मचारी

Demand to restore the Old Pension Scheme in Haryana
Gurugram
18 Oct 2026

बीके अस्पताल के मुख्य द्वार पर बनेगी चौड़ी सड़क, दो द्वार बनाने की तैयारी

A wide road will be constructed at the main entrance of BK Hospital
Faridabad
18 Oct 2026

झुककर घरेलू काम करने से बढ़ रहा कमर दर्द, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं परेशान

Back pain is on the rise among people due to performing household chores while bent over.
Faridabad
18 Oct 2026

सोनीपत में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में उमड़ा विद्यार्थियों का उत्साह

Students show great enthusiasm for the Atul Maheshwari Scholarship Examination in Sonipat
Sonipat
18 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed