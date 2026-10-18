प्रतापगढ़ : संग्रामगढ़ में मां-बेटे की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पति पर हत्या का आरोप; आईजी और एसपी पहुंचे

संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के लाल पट्टी स्थित नया पुरवा गांव में एक महिला और उसके दो वर्षीय बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। शनिवार देर रात हुई इस घटना की जानकारी रविवार सुबह मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मृतका के मायके पक्ष ने उसके पति पर पत्नी और बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज के आईजी अजय कुमार मिश्रा, प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

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दस साल पहले हुई थी शादी नया पुरवा गांव निवासी सुरेश कुमार पटेल पुत्र ओंकारनाथ पटेल की शादी करीब दस वर्ष पहले मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतामऊ गांव निवासी शिवचरण की बेटी नीता देवी (30) से हुई थी। बताया गया कि शनिवार रात परिवार ने भोजन किया था। इसके बाद नीता अपने दो वर्षीय बेटे यीशु के साथ सोने चली गईं। रविवार सुबह मां-बेटे की मौत की जानकारी सामने आने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। विज्ञापन मायके पक्ष ने पति पर लगाया गंभीर आरोप नीता के मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके पति सुरेश कुमार पटेल ने पत्नी और बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।मायके पक्ष का यह भी आरोप है कि घटना को फांसी लगाने से जोड़कर बताने की बात कही गई थी। परिजनों ने दावा किया कि पुलिस को सूचना दिए जाने से पहले दोनों शवों को बिस्तर से हटाकर बाहर चारपाई पर रख दिया गया था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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