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कुंडा में शाम होते ही निराश्रित गो वंशों का सड़क पर हो जाता है कब्जा, दुर्घटना की रहती है आशंका

Thu, 01 Oct 2026 08:17 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:17 PM IST
As evening falls in Kunda, stray cattle take over the roads, creating a risk of accidents.
शाम ढलते ही निराश्रित गोवंशो के कब्जे से में हो जाती है प्रतापगढ़ कुंडा सड़क मार्ग।
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