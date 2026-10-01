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कुंडा में शाम होते ही निराश्रित गो वंशों का सड़क पर हो जाता है कब्जा, दुर्घटना की रहती है आशंका

विनोद सिंह

Updated Thu, 01 Oct 2026 08:17 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 08:17 PM IST







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शाम ढलते ही निराश्रित गोवंशो के कब्जे से में हो जाती है प्रतापगढ़ कुंडा सड़क मार्ग।

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